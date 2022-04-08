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NEWSru.co.il :: В Израиле8 апреля 2022 г., 18:35

Депутат Бардач-Ялова: "Недопустимо превращать борьбу с террором в реалити-шоу"

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Депутат Бардач-Ялова: "Недопустимо превращать борьбу с террором в реалити-шоу"

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Элина Бардач-Ялова заявила, что недопустимо превращать борьбу с террором в реалити-шоу.

"Как доктор наук в области стратегических коммуникаций, как парламентарий и как гражданин, я была потрясена бездумным пересечением границ, которые вчера позволили себе в освещении теракта в Тель-Авиве средства массовой информации. Право на информирование общественности о происходящем не может и не должно наносить ущерб государственной безопасности", - заявила Элина Бардач-Ялова.

По словам депутата, соображения рейтинга не должны превалировать над соображениями безопасности, но, к сожалению, вчера, в попытке показать наиболее эффектную "картинку", было пересечено немало красных линий.


"Я призываю представителей силовых структур в ближайшие дни провести работу над ошибками, внести необходимые коррективы в протоколы оперативной деятельности в контексте взаимодействия с прессой и согласовать их со всеми СМИ. Я искренне надеюсь, что силы безопасности смогут предотвратить любые последующие попытки совершить теракты против наших граждан, однако необходимо быть готовыми к любому развитию событий. Я передаю свои самые искренние соболезнования семьям погибших в теракте и желаю раненным полнейшего выздоровления", - подчеркнула депутат Элина Бардач-Ялова.

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