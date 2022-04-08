ЦАХАЛ: необходимо усилить контртеррористическую деятельность в северной Самарии

В пятницу, 8 апреля, пресс-служба ЦАХАЛа обнародовала видеоматериалы о действиях сил Армии обороны Израиля на месте теракта в Тель-Авиве и в Самарии. Также в сообщении пресс-службы содержится информация о совещании с участием начальника генштаба Ави Кохави.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Ави Кохави, заместитель главы ШАБАКа, координатор действий правительства Израиля на территориях и другие представители служб безопасности провели в пятницу, 8 апреля, совещание по оценке ситуации в стране после теракта, осуществленного накануне в центре Тель-Авива.

В ходе совещания начальник генштаба поручил безотлагательно провести ряд мероприятий, нацеленных на усиление контртеррористической деятельности в районе северной Самарии. Кохави выделил несколько главных задач, среди которых: расширение операций в Иудее и Самарии, действия в северной Самарии, в деревнях, откуда вышли террористы, оказание помощи полиции, усиление охраны границы с Палестинской автономией (в том числе, посредством разведдействий и применения технологий), рассмотрение вопроса о привлечении резервистов, если в этом возникнет необходимость.