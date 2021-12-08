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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 23:58

Глава МИДа заверил родных израильтянки, арестованной в Беларуси, что предпринимаются шаги для ее освобождения

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Израильский адвокат Майя Райтен-Столь была арестована в аэропорту Минска после того, как ее багаже был обнаружен пакетик медицинской марихуаны

Впервые после того, как в аэропорту Минска была арестована израильский адвокат Майя Райтен-Столь, с ее родными в Израиле связался министр иностранных дел Яир Лапид. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Майя Райтен-Столь была арестована три надели назад после того, как в ее вещах был обнаружен пакетик с двумя с половинами граммами марихуаны. Райтен-Столь говорит, что это медицинская марихуана и у нее имеется разрешение на ее использование. Однако законы Беларуси не делают исключений для медицинской марихуаны, и женщине грозит обвинение в контрабанде наркотиков и тюремный срок от 3 до 5 лет.

В Минск адвокат прилетела к своему клиенту.


Лапид побеседовал с семьей женщины после того, как днем ранее в СМИ было опубликованы выдержки из ее письма, в котором она говорила о тяжелых условиях содержания и о том, что "долго она там не продержится".

По словам Лапида, "лица, принимающие решения", делают все возможное для ее освобождения.

Глава МИДа сказал, что он много думает об этом "ужасном" случае, и его сердце - с родными женщины. По его словам, для ее освобождения предпринимаются не только юридические шаги, но ведется работа по дипломатическим каналам.

Он также уведомил их о том, что посол Израиля в Беларуси посетил Майю Райтен-Столь в месте заключения и продолжит ее навещать, чтобы лично наблюдать за ее состоянием.

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