В Ганей-Тикве женщина получила травмы при падении сломанной ветром ветки

На улице Арей Йегуда в Ганей-Тикве большая ветвь дерева, сломанная сильным ветром, упала на 23-летнюю женщину.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что к приезду "скорой" женщина находилась в сознании. Необходимая медицинская помощь ей была оказана не месте, после чего она была доставлена в больницу "Шиба".

Медики оценивают травмы, полученные женщиной, как легкие.

Сегодня во многих районах Израиля дует очень сильный ветер. На побережье Средиземного моря его скорость достигает 50-80 км/ч.