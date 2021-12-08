В Ганей-Тикве женщина получила травмы при падении сломанной ветром ветки
На улице Арей Йегуда в Ганей-Тикве большая ветвь дерева, сломанная сильным ветром, упала на 23-летнюю женщину.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что к приезду "скорой" женщина находилась в сознании. Необходимая медицинская помощь ей была оказана не месте, после чего она была доставлена в больницу "Шиба".
Медики оценивают травмы, полученные женщиной, как легкие.
Сегодня во многих районах Израиля дует очень сильный ветер. На побережье Средиземного моря его скорость достигает 50-80 км/ч.
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