Портрет читателя NEWSru.co.il: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является определение портрета нашего читателя. Опрос проводится для получения сведений, позволяющих нам лучше представлять читательскую аудиторию. Схожие опросы проводились нами два года назад и ранее. Нынешний опрос позволит определить, насколько изменился наш читатель за последнее время и как меняется его отношение к нашему сайту.

- Портрет читателя NEWSru.co.il в 2021 году. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 29 вопросов)

Мы просим принять участие в этом опросе всех наших читателей, независимо от страны и места проживания. И надеемся, что в опросе примут участие не только те наши читатели, которые, как правило, голосовали в предыдущих тематических опросах.

Участникам опроса будет предложено рассказать о себе и оценить работу сайта NEWSru.co.il. Кроме того, ваши ответы позволят определить то, насколько часто и внимательно вы читаете наш сайт, какие разделы и темы вызывают наибольший интерес.

Полученные результаты будут сравниваться с данными предыдущих опросов, а также – со статистическими данными, имеющимися в распоряжении нашей редакции.

Этот опрос анонимный: он не позволяет идентифицировать респондента.