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Израиль

Внимание, розыск: пропал 57-летний Йосеф Деус из Реховота

Полиция
Розыск
Реховот
время публикации: 16 июля 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 16:38
Внимание, розыск: пропал 57-летний Йосеф Деус из Реховота
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего. Пропал 57-летний Йосеф Деус из Реховота.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, черные волосы, черные глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Реховота по телефону 089371500.

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