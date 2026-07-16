Внимание, розыск: пропал 57-летний Йосеф Деус из Реховота

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего. Пропал 57-летний Йосеф Деус из Реховота.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, черные волосы, черные глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Реховота по телефону 089371500.