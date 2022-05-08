Палестинские СМИ: ЦАХАЛ проводит операцию в деревне Румана

Палестинские СМИ передают, что силы ЦАХАЛа проводят операцию в деревне Румана, возле Дженина, в которой проживали Асад Юсуф ар-Рафаи и Сабхи Имад Абу Шакир, убившие в Эльаде трех израильтян.

Телеканал "Аль-Акса" сообщает, что военные блокировали часть дорог в Румане и окружили дома "участников героической операции "Эльад".

По данным хамасовского "Палестинского информационного центра", в деревне вспыхнули беспорядки, происходят столкновения между солдатами ЦАХАЛа и местной молодежью.

Через 62 часа после теракта в Эльаде, 8 мая, около 11 часов утра общая служба безопасности (ШАБАК), полиция и ЦАХАЛ сообщили о задержании двоих террористов - Асада Юсуфа ар-Рафаи (19 лет) и Сабхи Имада Абу Шакира (20). Оба являются жителями деревни Румана. Террористы были обнаружены и задержаны неподалеку от Эльада, в лесу Нахшоним. Был найден топор террористов, который использовался как орудие убийства. Сразу после ареста подозреваемые дали первые признательные показания.