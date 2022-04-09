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NEWSru.co.il :: В Израиле9 апреля 2022 г., 21:29

Введены дополнительные ограничения на передвижение жителей Дженина

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Министр обороны Бени Ганц принял решение ужесточить ограничения, наложенные на жителей Дженина и окрестностей.


Как сообщает координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан, это решение не коснется остальных районов Иудеи и Самарии, где предыдущие решения остаются в силе.

После совещания по оценке ситуации в Иудее и Самарии, было принято решение о полном запрете на въезда израильских арабов на территорию Дженина через КПП "Джаламэ" и "Рихан". Также полностью прекращен доступ торговцев из Дженина на территорию Израиля. Также будут отменены визиты жителей района Дженина в рамках квоты в 5000 жителей, установленной правительством. Доступ рабочих продолжится в обычном режиме как и решение гуманитарных вопросов.

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