Введены дополнительные ограничения на передвижение жителей Дженина

Министр обороны Бени Ганц принял решение ужесточить ограничения, наложенные на жителей Дженина и окрестностей.

Как сообщает координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан, это решение не коснется остальных районов Иудеи и Самарии, где предыдущие решения остаются в силе.

После совещания по оценке ситуации в Иудее и Самарии, было принято решение о полном запрете на въезда израильских арабов на территорию Дженина через КПП "Джаламэ" и "Рихан". Также полностью прекращен доступ торговцев из Дженина на территорию Израиля. Также будут отменены визиты жителей района Дженина в рамках квоты в 5000 жителей, установленной правительством. Доступ рабочих продолжится в обычном режиме как и решение гуманитарных вопросов.