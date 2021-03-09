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NEWSru.co.il :: В Израиле9 марта 2021 г., 07:29

Тысячи верующих приняли участие в похоронах сатмарского раввина на горе Мерон

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Тысячи верующих приняли участие в похоронах сатмарского раввина на горе Мерон

В ночь на вторник, 9 марта, на кладбище на горе Мерон был похоронен раввин Йехезкель Рате, один из глав хасидского двора Сатмар, глава общины "Трепещущие перед Богом из Карлсбурга", умерший в воскресенье в Нью-Йорке в возрасте 86 лет от сердечного приступа.

В церемонии похорон участвовали тысячи людей. Карантинные ограничения (маски, социальная дистанция) не соблюдались почти никем. Полиция не препятствовала проведению церемонии.


Йехезкель Рате родился в 1935 году в Румынии. Перебрался в Израиль с 1953 году, жил в Иерусалиме, где стал раввином сатмарской общины в районе Катамон. Затем переехал в Америку, поселился в Боро-Парке (Бруклин, Нью-Йорк). Был одним из самых уважаемых раввинов Нью-Йорка. Регулярно бывал в Израиле, где основал бейт-мидраш на горе Мерон. Похоронен на горе Мерон, где ранее была похоронена его жена.

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