Тысячи верующих приняли участие в похоронах сатмарского раввина на горе Мерон

В ночь на вторник, 9 марта, на кладбище на горе Мерон был похоронен раввин Йехезкель Рате, один из глав хасидского двора Сатмар, глава общины "Трепещущие перед Богом из Карлсбурга", умерший в воскресенье в Нью-Йорке в возрасте 86 лет от сердечного приступа.

В церемонии похорон участвовали тысячи людей. Карантинные ограничения (маски, социальная дистанция) не соблюдались почти никем. Полиция не препятствовала проведению церемонии.

Йехезкель Рате родился в 1935 году в Румынии. Перебрался в Израиль с 1953 году, жил в Иерусалиме, где стал раввином сатмарской общины в районе Катамон. Затем переехал в Америку, поселился в Боро-Парке (Бруклин, Нью-Йорк). Был одним из самых уважаемых раввинов Нью-Йорка. Регулярно бывал в Израиле, где основал бейт-мидраш на горе Мерон. Похоронен на горе Мерон, где ранее была похоронена его жена.