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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2021 г., 16:07

БАГАЦ отложил обсуждение вопроса о домах в Шейх Джарахе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
БАГАЦ отложил обсуждение вопроса о домах в Шейх Джарахе Беспорядки в Иерусалимском районе Шейх Джарах

Высший суд справедливости (БАГАЦ) удовлетворил просьбу юридического советника правительства Авихая Мандельблита и отложил обсуждение вопроса о спорных домах в иерусалимском квартале Шейх Джарах.

Новая дата обсуждения будет назначена в течение 30 дней.

Ранее юридический советник правительства обратился к БАГАЦу с просьбой отложить обсуждение на 14 дней.

Согласно опубликованной информации, обращение последовало после оценки ситуации в Иерусалиме, сделанной премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Бени Ганцем при участии представителей силовых структур.

В окружении юридического советника правительства отмечают, что обращение в БАГАЦ последовало для того, чтобы понизить уровень напряженности и не давать дополнительного повода для беспорядков в столице.

В ночь на воскресенье, 9 мая, в районе Шейх Джарах на северо-востоке Иерусалима были задержаны двое граждан, подозреваемых в нападении на полицейских с применением баллончика с перцовым газом.


В настоящее время в Шейх Джарах относительно спокойно.

Тем временем многие зарубежные СМИ со ссылкой на заявления "Красного Полумесяца" сообщают, что 7-9 мая в ходе столкновений в Иерусалиме пострадали "около 300 палестинцев". Речь, в основном, идет о жителях арабских кварталов Иерусалима, участвовавших в беспорядках.

"Красный Полумесяц" утверждает, что только в ночь на воскресенье в Иерусалиме "были ранены 205 палестинцев". Та же организация заявляет, что в субботу в ходе столкновений в Иерусалиме "были ранены 80 палестинцев", 14 из которых были доставлены в больницы в Иерусалиме. Сообщалось также о "раненых" детях.

Судя по отчетам израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом", есть десятки пострадавших, в том числе сотрудники полиции. Но ни о каких серьезных ранениях не сообщалось.

Вечером в субботу, 8 мая, в Старом городе Иерусалима возобновились беспорядки. Сообщалось о столкновениях на улице А-Гай и в квартале Шейх Джарах, где арабы поднимали палестинские флаги и бросали в полицейских камни. Силы безопасности применили спецсредства для прекращения беспорядков.

Во второй половине дня в субботу полиция остановила не менее десяти автобусов, везущие мусульман на молитву в мечеть Аль-Акса. После того, как сотрудники полиции не позволили автобусам ехать дальше, пассажиры вышли и двинулись в сторону Иерусалима пешком, заблокировав шоссе и крича: "Мы пожертвуем жизнью ради Аль-Аксы!".


На фоне этих событий, ХАМАС призвал мусульман направиться на Храмовую гору для "защиты мечети "Аль Акса".

В субботу днем премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание для оценки ситуации в сфере безопасности и заявил: "Мы действуем со всей ответственностью, чтобы обеспечить закон и порядок в Иерусалиме, сохранив при этом свободу вероисповедания". В совещании приняли участие министр обороны Бени Ганц, глава общей службы безопасности Надав Аргаман, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шабат и высокопоставленные офицеры.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 мая 2021
Мандельблит обратился в БАГАЦ с просьбой отложить обсуждение вопроса о Шейх Джарахе на 14 дней
 

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