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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 16:23

С начала операции по борьбе с палестинскими нелегалами были задержаны 815 человек

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С начала операции по борьбе с палестинскими нелегалами были задержаны 815 человек

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что операция по борьбе с палестинскими нелегалами продолжается и в ней вместе с полицейскими участвуют бойцы пограничной полиции и волонтеры МАГАВ.

С начала операции были задержаны 815 палестинцев, находившихся на территории Израиля нелегально, еще 91 человек был задержан по подозрению в оказании помощи нелегалам - в трудоустройстве, устройстве на ночлег или транспортировке.

Только за последние сутки был задержан 501 житель палестинской автономии, и 51 израильтянин за содействие нелегалам.


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