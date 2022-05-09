С начала операции по борьбе с палестинскими нелегалами были задержаны 815 человек

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что операция по борьбе с палестинскими нелегалами продолжается и в ней вместе с полицейскими участвуют бойцы пограничной полиции и волонтеры МАГАВ.

С начала операции были задержаны 815 палестинцев, находившихся на территории Израиля нелегально, еще 91 человек был задержан по подозрению в оказании помощи нелегалам - в трудоустройстве, устройстве на ночлег или транспортировке.

Только за последние сутки был задержан 501 житель палестинской автономии, и 51 израильтянин за содействие нелегалам.