Пожар в жилом доме в Ашдоде, пострадали восемь человек, включая малыша
время публикации: 10 апреля 2026 г., 12:05 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 12:12
В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на улице Мево а-Шарвитан в Ашдоде, пострадали восемь человек. Двое пострадавших, женщина и ее двухлетняя дочь, находятся в состоянии средней степени тяжести из-за отравления дымом.
Как сообщает пресс-служба "Ихуд Ацала", состояние остальных пострадавших оценивается как легкое, все они доставлены в больницу для дальнейшего лечения.
Отмечается, что пожарные также спасли собачку, принадлежащую женщине и малышке. Состояние животного не вызывает опасений.
Ссылки по теме