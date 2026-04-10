Пожар в жилом доме в Ашдоде, пострадали восемь человек, включая малыша

В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на улице Мево а-Шарвитан в Ашдоде, пострадали восемь человек. Двое пострадавших, женщина и ее двухлетняя дочь, находятся в состоянии средней степени тяжести из-за отравления дымом.

Как сообщает пресс-служба "Ихуд Ацала", состояние остальных пострадавших оценивается как легкое, все они доставлены в больницу для дальнейшего лечения.

Отмечается, что пожарные также спасли собачку, принадлежащую женщине и малышке. Состояние животного не вызывает опасений.