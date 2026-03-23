61-летняя Лилия Калашник обвиняется в убийстве: она подожгла свою квартиру перед выездом

Государственная прокуратура подала в понедельник, 23 марта, обвинительное заключение в окружной суд Центрального округа против 61-летней Лилии Калашник: она обвиняется в убийстве при преступном безразличии при отягчающих обстоятельствах.

По данным обвинительного заключения, Калашник подожгла свою квартиру в Нетании, в результате пожара погиб один из ее соседей Виктор Зотов, и еще несколько человек пострадали. Инцидент произошел 1 марта текущего года.

В обвинительном заключении указано, что Калашник снимала квартиру в Нетании, и после множества жалоб о том, что она и ее сожитель продавали наркотики и вели антиобщественный образ жизни, ее потребовали выселить.

В начале марта на фоне попыток выселения Лилия Калашник подожгла в квартире кучу одежды и простыней, после чего покинула здание. Она дошла до ближайшей автобусной остановки, наблюдая за горящим зданием, и уехала, не вызвав спасательные службы.

Огонь быстро распространился из квартиры на остальные части здания, вызвав густой дым, сильный жар и реальную угрозу жизни жильцов. Пожар, в частности, добрался до квартиры Виктора Зотова, который попытался выбраться с помощью ходунков, но потерял сознание из-за отравления дымом и жара и упал у выхода из своей квартиры. Его эвакуировали при проведении реанимационных мероприятий, однако впоследствии была констатирована его смерть.

Из обвинительного заключения также следует, что еще один жилец получил тяжелые травмы в результате отравления дымом и ожогов и был эвакуирован из здания в состоянии медикаментозного сна и с кислородной поддержкой. Еще шесть жильцов пострадали в разной степени тяжести от отравления дымом, часть из них была доставлена для получения медицинской помощи. Имуществу был причинен значительный ущерб.

Обвинительное заключение вменяет обвиняемой преступления, связанные с убийством при безразличии при отягчающих обстоятельствах, причинением тяжкого вреда здоровью, поджогом и умышленным причинением ущерба. Прокуратура просит оставить Лилию Калашник под стражей до завершения разбирательств.