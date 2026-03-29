Предъявлены обвинения поджигателю детской площадки в парке Ган Сакер в Иерусалиме

Государственная прокуратура подала в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против 22-летнего Шмуэля Нехемии Коникова из Бат-Аина, который устроил пожар на детской площадке в парке Ган Сакер в Иерусалиме, что привело к серьезному возгоранию и ущербу в размере примерно 1,4 млн шекелей.

По материалам обвинительного заключения, Коников рано утром 12 марта прибыл в парк и заснул на одном из игровых объектов. Позднее он проснулся от холода и решил поджечь свою куртку, чтобы согреться и понаблюдать за огнем. Огонь перекинулся на горку, Коников утверждает, что пытался потушить его, не справился с этим, бросил горящую куртку внутрь горки и сбежал.

Вскоре на месте вспыхнул крупный пожар, который распространился на другие части парка. В результате пожара был причинен тяжелый ущерб игровым сооружениям, инфраструктуре и территории парка, а густой дым распространился по району.

Коникову инкриминируется причинение пожара по неосторожности. Прокуратура просит суд продлить действующие в отношении Коникова ограничительные условия, включая полный домашний арест.