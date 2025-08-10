В Ашдоде в результате взрыва гранаты ранены четыре девушки

В ночь на 10 августа в Ашдоде на улице Ибн Гвироль в жилой дом была брошена граната. В результате взрыва были ранены четыре девушки. Раненые доставлены в городскую больницу "Асута".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что девушка примерно 16 лет получила тяжелые ранения, еще три девушки – от 17 до 23 лет – ранения средней тяжести.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.