В Ашдоде в результате взрыва гранаты ранены четыре девушки
время публикации: 10 августа 2025 г., 01:38 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 05:17
В ночь на 10 августа в Ашдоде на улице Ибн Гвироль в жилой дом была брошена граната. В результате взрыва были ранены четыре девушки. Раненые доставлены в городскую больницу "Асута".
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что девушка примерно 16 лет получила тяжелые ранения, еще три девушки – от 17 до 23 лет – ранения средней тяжести.
Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.