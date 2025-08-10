В Иерихоне застрелен житель Нацерета, его родственники обвиняют военных

Израильские СМИ сообщают, что в Иерихоне был застрелен 25-летний Абдалла Атият – гражданин Израиля из Нацерета. Его смерть была констатирована в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем".

Родственники убитого заявляют, что Абдаллу Атията смертельно ранили израильские военные, действовавшие в Иерихоне.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.