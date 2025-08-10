Штаб семей заложников призвал к проведению 17 августа всеобщей забастовки

Семьи удерживаемых в Газе заложников и родственники погибших в результате резни 7 октября призывали к проведению всеобщей забастовки 17 августа. На пресс-конференции, проходившей возле "Кирии" в Тель-Авиве, они обратились к бизнесменам, профсоюзным организациям и ко всем гражданам с просьбой присоединиться к забастовке, подчеркнув, что "молчание убивает".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что сотни частных компаний заявили о готовности поддержать забастовку и позволить своим сотрудникам в этот день не выходить на работу для участия в протестных акциях.

Семьи удерживаемых в Газе израильтян заявляют, что расширение военной операции в секторе и нежелание членов правительства включать возвращение заложников в официальные цели войны означает отказ от их спасения. Генерал-майор запаса Ноам Тибон, возглавивший штаб по подготовке забастовки, призвал граждан "оставить все и выйти на улицы, чтобы спасти заложников и жизни израильских солдат".