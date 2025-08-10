x
10 августа 2025
|
последняя новость: 18:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 августа 2025
|
10 августа 2025
|
последняя новость: 18:01
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Неудачная шутка": в детском саду малыша привязали к стулу и заклеили ему рот

Дети
Соцсети
время публикации: 10 августа 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 18:07
"Неудачная шутка": в детском саду малыша привязали к стулу и заклеили ему рот
Соцсети

Пользователи соцсетей в Израиле активно обсуждают публикацию матери маленького мальчика, который стал жертвой неподобающего обращения в детском саду.

Во время представления с участием приглашенного клоуна ребенка примотали бумажным скотчем к стулу и куском той же клеящей ленты заклеили ему рот. Мать мальчика узнала об издевательствах из фотографии, на которой был запечатлен ее связанный сын: воспитательница опубликовала это фото в родительском чате вместе с другими фотографиями с мероприятия.

В ответ на возмущение женщины воспитательница заявила, что ребенок был связан "в шутку": по ее словам, клоун заявил, что раз мальчик каждую минуту встает со стула, нужно "смеха ради" привязать его к стулу, сфотографировать и показать фото его маме в качестве доказательства, что малыша все-таки удалось усадить.

Женщина потребовала объяснений от заведующей детским садом и от инспектора детского сада: те заявили ей, что инцидент длился "всего лишь секунду", и это была "неудачная шутка". Фотографию из родительского чата воспитательница удалила – якобы чтобы избавить маму мальчика от "неловкости и стыда".

Мать ребенка обратилась в полицию, по факту издевательств над ребенком начато расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025

За издевательства над детьми воспитательница получила 28 месяцев тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2025

64-летняя воспитательница из Ор-Акивы арестована по подозрению в издевательствах над детьми
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025

Вынесены приговоры по делу об издевательствах в детском саду "Рахели"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2025

Частный детский сад в Модиине закрыт на 60 дней из-за подозрений в издевательствах