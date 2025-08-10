"Неудачная шутка": в детском саду малыша привязали к стулу и заклеили ему рот

Пользователи соцсетей в Израиле активно обсуждают публикацию матери маленького мальчика, который стал жертвой неподобающего обращения в детском саду.

Во время представления с участием приглашенного клоуна ребенка примотали бумажным скотчем к стулу и куском той же клеящей ленты заклеили ему рот. Мать мальчика узнала об издевательствах из фотографии, на которой был запечатлен ее связанный сын: воспитательница опубликовала это фото в родительском чате вместе с другими фотографиями с мероприятия.

В ответ на возмущение женщины воспитательница заявила, что ребенок был связан "в шутку": по ее словам, клоун заявил, что раз мальчик каждую минуту встает со стула, нужно "смеха ради" привязать его к стулу, сфотографировать и показать фото его маме в качестве доказательства, что малыша все-таки удалось усадить.

Женщина потребовала объяснений от заведующей детским садом и от инспектора детского сада: те заявили ей, что инцидент длился "всего лишь секунду", и это была "неудачная шутка". Фотографию из родительского чата воспитательница удалила – якобы чтобы избавить маму мальчика от "неловкости и стыда".

Мать ребенка обратилась в полицию, по факту издевательств над ребенком начато расследование.