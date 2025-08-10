Нетаниягу на брифинге для зарубежных СМИ: "Израиль может подать иск против NYTimes"

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу провел пресс-конференцию для зарубежных журналистов. Он начал с заявления о том, что Израиль не намерен вновь брать под свой контроль сектор Газы.

Нетаниягу повторил пять условий Израиля для прекращения боевых действий в секторе Газы: разоружение ХАМАСа, демилитаризация сектора Газы, обеспечение безопасности Израиля, наличие в секторе гражданской администрации, не поддерживающей террор, и освобождение заложников.

Говоря о ситуации в секторе Газы, Нетаниягу заявил: "Мы хотим предотвратить гуманитарную катастрофу. Мы создадим безопасный коридор и увеличим количество пунктов распределения помощи и площадок для ее сброса".

Нетаниягу также заявил, что Израиль рассматривает возможность подачи иска против газеты The New York Times, отметив, что "международные СМИ верят каждому вбросу ХАМАСа".

Говоря об операции в городе Газы, премьер-министр отметил, что он не может назвать точные сроки ее проведения, но операция будет начата в ближайшее время, так как Израиль хотел бы завершить войну.

Говоря о частичном эмбарго Германии на поставки оружия Израилю, Нетаниягу заявил: "Я уважаю канцлера Германии, он настоящий друг Израиля. Но он поддался внутреннему давлению, оказываемому через СМИ. Европейские лидеры говорят мне: "Мы знаем, ты – прав, но мы не выдерживаем давления". Мы же выиграем эту войну с их помощью или без нее".

В 20:00 Нетаниягу проведет пресс-конференцию для израильских СМИ.