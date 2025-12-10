Взрыв автомобиля на 73-й трассе, погибла женщина
время публикации: 10 декабря 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 13:26
Днем 10 декабря на 73-й трассе около поселка Нахалаль взорвался автомобиль. Служба "Маген Давид Адом" передает, что погибла женщина. Примерный возраст погибшей не называется.
Также МАДА сообщает, что был проведен осмотр двух прохожих, оказавшихся рядом с местом происшествия. Госпитализация не потребовалась.
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.
73-я трасса в указанном районе перекрыта в обоих направлениях.