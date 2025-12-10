Взрыв автомобиля на 73-й трассе, погибла женщина

Днем 10 декабря на 73-й трассе около поселка Нахалаль взорвался автомобиль. Служба "Маген Давид Адом" передает, что погибла женщина. Примерный возраст погибшей не называется.

Также МАДА сообщает, что был проведен осмотр двух прохожих, оказавшихся рядом с местом происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

73-я трасса в указанном районе перекрыта в обоих направлениях.