Израиль

Взрыв автомобиля на 73-й трассе, погибла женщина

Мада
Погибшие
время публикации: 10 декабря 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 13:26
Взрыв автомобиля на 73-й трассе, погибла женщина
Пресс-служба МАДА

Днем 10 декабря на 73-й трассе около поселка Нахалаль взорвался автомобиль. Служба "Маген Давид Адом" передает, что погибла женщина. Примерный возраст погибшей не называется.

Также МАДА сообщает, что был проведен осмотр двух прохожих, оказавшихся рядом с местом происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

73-я трасса в указанном районе перекрыта в обоих направлениях.

Израиль
