x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 13:52
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Брижит Макрон, назвавшая радикальных феминисток "тупыми сучками", оказалась под огнем критики

Франция
время публикации: 10 декабря 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 13:11
Брижит Макрон, назвавшая радикальных феминисток "тупыми сучками", оказалась под огнем критики
Ludovic Marin, Pool photo via AP

Супруга президента Франции Брижит Макрон оказалась в центре скандала после публикации видео, где она выражает поддержку комику Ари Абиттану, который в 2021 году был обвинен в изнасиловании, но впоследствии дело было закрыто.

Встреча Макрон и Абиттана состоялась 7 декабря накануне выступления артиста в "Фоли Берже". Днем ранее его шоу было прервано радикальными феминистками, которые скандировали "Абиттан – насильник". На вопрос первой леди, как он себя чувствует, комик признался, что ему страшно. "Если придут тупые сучки, мы их вышвырнем", – сказала Макрон.

Многие знаменитости, феминистские организации и представители левой части политического спектра резко осудили слова супруги президента. Группа Nous Toutes ("Все мы") сообщила, что именно она организовала манифестацию на выступлении, протестуя против процветающей во Франции культуры безнаказанности.

Предшественник Макрона на посту президента Франсуа Олланд назвал заявление первой леди "вульгарным". Лидер "Зеленых" Марин Тонделье назвала слова Макрон крайне серьезными и неподобающими супруге главы государства.

Канцелярия Макрон выступила с разъяснением, согласно которому, она хотела успокоить напуганного артиста, а не намеревалась критиковать феминистские организации. "Поддерживая их борьбу, она протестует против радикальных методов срыва выступления", – говорится в заявлении.

Однако в социальных сетях набирает обороты кампания с хэштегом #salesconnes ("тупые сучки"), выражающая поддержку феминистскому сообществу. К ней присоединилась и Жюдит Годре, на основании показаний которой против Абиттана были выдвинуты обвинения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 октября 2025

10 человек, утверждающих, что Брижитт Макрон – мужчина, предстанут перед парижским судом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 мая 2025

"Избиение" Макрона: окружение президента комментирует инцидент в аэропорту Ханоя