Брижит Макрон, назвавшая радикальных феминисток "тупыми сучками", оказалась под огнем критики

Супруга президента Франции Брижит Макрон оказалась в центре скандала после публикации видео, где она выражает поддержку комику Ари Абиттану, который в 2021 году был обвинен в изнасиловании, но впоследствии дело было закрыто.

Встреча Макрон и Абиттана состоялась 7 декабря накануне выступления артиста в "Фоли Берже". Днем ранее его шоу было прервано радикальными феминистками, которые скандировали "Абиттан – насильник". На вопрос первой леди, как он себя чувствует, комик признался, что ему страшно. "Если придут тупые сучки, мы их вышвырнем", – сказала Макрон.

Многие знаменитости, феминистские организации и представители левой части политического спектра резко осудили слова супруги президента. Группа Nous Toutes ("Все мы") сообщила, что именно она организовала манифестацию на выступлении, протестуя против процветающей во Франции культуры безнаказанности.

Предшественник Макрона на посту президента Франсуа Олланд назвал заявление первой леди "вульгарным". Лидер "Зеленых" Марин Тонделье назвала слова Макрон крайне серьезными и неподобающими супруге главы государства.

Канцелярия Макрон выступила с разъяснением, согласно которому, она хотела успокоить напуганного артиста, а не намеревалась критиковать феминистские организации. "Поддерживая их борьбу, она протестует против радикальных методов срыва выступления", – говорится в заявлении.

Однако в социальных сетях набирает обороты кампания с хэштегом #salesconnes ("тупые сучки"), выражающая поддержку феминистскому сообществу. К ней присоединилась и Жюдит Годре, на основании показаний которой против Абиттана были выдвинуты обвинения.