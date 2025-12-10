x
10 декабря 2025
10 декабря 2025
10 декабря 2025
последняя новость: 07:37
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

На юге Китая не менее 12 человек погибли при пожаре в жилом доме

время публикации: 10 декабря 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 07:36
На юге Китая не менее 12 человек погибли при пожаре в жилом доме
AP Photo/Ng Han Guan

12 человек стали жертвами пожара в жилом доме в провинции Гуандун на юге КНР, передает агентство "Синьхуа".

По информации Центрального телевидения Китая, возгорание началось 9 декабря около 21:30 по местному времени в четырехэтажном самовольно построенном доме в районе Чаонань городского округа Шаньтоу. Огонь быстро распространился, многие жители не успели спастись.

Пожарные и спасательные службы прибыли на место, пожар был локализован, пострадавших доставили в больницы.

Власти проводят расследование причин возгорания, проверяется, в том числе, соблюдение строительных и противопожарных норм при возведении здания.

