Шоссе 90 к северу от Эйлата вновь перекрыто из-за затопления

Днем 10 декабря полиция уведомила о перекрытии 90-й трассы в районе Беэр-Ора, к северу от Эйлата, из-за затопления, вызванного сильными дождями и наводнениями в руслах ручьев.

Движение перекрыто в обоих направлениях. Таким образом Эйлат временно частично блокирован.

Шторм "Байрон" в Израиле. Фоторепортаж

Похожая ситуация возникала несколько недель назад.