Шоссе 90 к северу от Эйлата вновь перекрыто из-за затопления
время публикации: 10 декабря 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 16:10
Днем 10 декабря полиция уведомила о перекрытии 90-й трассы в районе Беэр-Ора, к северу от Эйлата, из-за затопления, вызванного сильными дождями и наводнениями в руслах ручьев.
Движение перекрыто в обоих направлениях. Таким образом Эйлат временно частично блокирован.
Похожая ситуация возникала несколько недель назад.