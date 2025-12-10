x
10 декабря 2025
10 декабря 2025
Израиль

Шоссе 90 к северу от Эйлата вновь перекрыто из-за затопления

время публикации: 10 декабря 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 16:10
Шоссе 90 к северу от Эйлата вновь перекрыто из-за затопления
Пресс-служба полиции Израиля

Днем 10 декабря полиция уведомила о перекрытии 90-й трассы в районе Беэр-Ора, к северу от Эйлата, из-за затопления, вызванного сильными дождями и наводнениями в руслах ручьев.

Движение перекрыто в обоих направлениях. Таким образом Эйлат временно частично блокирован.

Шторм "Байрон" в Израиле. Фоторепортаж

Похожая ситуация возникала несколько недель назад.

Израиль
