В Европе от донора спермы с генной мутацией, приводящей к раку, были зачаты 200 детей

Донор спермы с генной мутацией, радикально повышающей риск развития рака, стал отцом 200 детей по всей Европе. Это выяснилось в ходе масштабного расследования, проведенного крупными вещателями, включая CBS News, BBC News.

По словам генетиков, некоторые дети, зачатые с использованием спермы донора, уже умерли от рака, а у подавляющего большинства из тех, кто унаследовал ген, заболевание разовьется в течение жизни.

Сайт CBS News пишет, что мужчина прошел проверку перед тем, как стать донором в Европейском банке спермы, еще будучи студентом в 2005 году. Его сперму использовали женщины из различных стран в течение 17 лет.

Согласно результатам расследования, вызывающая рак мутация произошла в гене TP53, который отвечает за подавление развития злокачественных опухолей. Мутация вызывает синдром Ли-Фраумени, при котором риск развития рака, особенно в детстве, составляет 90%.

В 2023 году в клиники репродуктивной медицины обратились две семьи, у детей которых были обнаружены онкологические заболевания, предположительно связанные с синдромом Ли-Фраумени. После этого сперму донора перестали использовать для зачатий.

У самого донора нет синдрома Ли-Фраумени, однако около 20% его сперматозоидов содержат мутировавший ген.