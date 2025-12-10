x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 15:25
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет предварительно одобрил законопроект о признании преступных группировок террористическими

Криминал в арабском секторе
Оцма Иегудит
Кнессет
Террористы
Криминал
время публикации: 10 декабря 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 15:06
Кнессет предварительно одобрил законопроект о признании преступных группировок террористическими
Yonatan Sindel/Flash90

Пленум Кнессета в предварительном чтении одобрил законопроект, который позволит министру национальной безопасности, с согласия министра обороны, объявлять преступные организации террористическими.

За инициативу депутата Цвики Фогеля ("Оцма Йеудит") проголосовали 54 депутата, против – 41. Законопроект передан на дальнейшее обсуждение в комиссию по национальной безопасности.

Согласно предложению Фогеля, процедура признания будет возможна в случаях, когда деятельность преступной организации характеризуется систематическим применением оружия с целью запугивания государственных институтов, органов власти или избранных должностных лиц.

Кроме того, под критерии подпадут криминальные группировки, которые используют шантаж и принуждение в отношении групп граждан, либо действуют во взаимодействии с террористическими организациями.

Сторонники инициативы утверждают, что она даст государству более жесткие инструменты борьбы с организованной преступностью, сопоставимые с арсеналом, применяемым против террора.

Оппоненты предупреждают об угрозе расширения полномочий исполнительной власти и возможных злоупотреблениях при применении статуса "террористическая организация" к криминальным структурам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2025

Бен-Гвир: "У сторонников террористов есть все основания для беспокойства"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2025

Политики от "Оцма Йегудит" явились в Кнессет с "золотой петлей" на лацканах