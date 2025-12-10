Кнессет предварительно одобрил законопроект о признании преступных группировок террористическими

Пленум Кнессета в предварительном чтении одобрил законопроект, который позволит министру национальной безопасности, с согласия министра обороны, объявлять преступные организации террористическими.

За инициативу депутата Цвики Фогеля ("Оцма Йеудит") проголосовали 54 депутата, против – 41. Законопроект передан на дальнейшее обсуждение в комиссию по национальной безопасности.

Согласно предложению Фогеля, процедура признания будет возможна в случаях, когда деятельность преступной организации характеризуется систематическим применением оружия с целью запугивания государственных институтов, органов власти или избранных должностных лиц.

Кроме того, под критерии подпадут криминальные группировки, которые используют шантаж и принуждение в отношении групп граждан, либо действуют во взаимодействии с террористическими организациями.

Сторонники инициативы утверждают, что она даст государству более жесткие инструменты борьбы с организованной преступностью, сопоставимые с арсеналом, применяемым против террора.

Оппоненты предупреждают об угрозе расширения полномочий исполнительной власти и возможных злоупотреблениях при применении статуса "террористическая организация" к криминальным структурам.