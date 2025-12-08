Бен-Гвир: "У сторонников террористов есть все основания для беспокойства"

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир в понедельник, 8 декабря, на заседании фракции заявил: "Мы продолжаем продвигать закон о смертной казни для террористов. Звучат разные голоса, но мы продвигаемся. У сторонников террористов есть все основания для беспокойства. Я хочу сказать им: этот закон будет справедливым возмездием вашим героям, тем, кого вы восхваляете, тем, кого вы почитаете, тем, с кем вы встречаетесь. Именно поэтому мы носим значок (с изображением петли), которая символизирует наше стремление прийти как можно быстрее к окончательному утверждению этого закона".

8 декабря министры и депутаты от партии "Оцма Йегудит" явились в Кнессет, в том числе на заседание комиссии по национальной безопасности, со значками, изображающими "золотую петлю". Тем самым Итамар Бен-Гвир и его коллеги по партии продемонстрировали свое стремление провести закон о смертной казни для террористов.

Значки отдаленно по форме напоминали желтые знаки, которые многие политики и обычные граждане носили и носят, выражая солидарность с заложниками, которые были захвачены террористами 7 октября 2023 года. В настоящее время все живые заложники возвращены, из Газы не вернулись останки только одного заложника, но желтые знаки по-прежнему многие носят.

Законопроект о смертной казни для террористов, поданный депутатом от партии "Оцма Иегудит" Лимор Сон Ар-Мелех, был утвержден в первом чтении 10 ноября. В законопроекте говорится, что к высшей мере будут приговариваться террористы, признанные в предумышленном убийстве на националистической почве. Тогда после голосования министр национальной безопасности и лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир угощал парламентариев, находящихся в зале пленарных заседаний, пахлавой.