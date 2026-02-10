x
10 февраля 2026
10 февраля 2026
10 февраля 2026
10 февраля 2026
Пресса

"Настоящее Время": врачу, спасшему Навального, отказали в работе в Латвии из-за гражданства РФ

время публикации: 10 февраля 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 16:45
Отделение интенсивной терапии больницы скорой помощи № 1 в Омске
AP Photo/Evgeniy Sofiychuk

Как сообщает издание "Настоящее время", российский анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который в октябре 2020 года вместе с коллегами спас жизнь отравленному спецслужбами Алексею Навальному, не смог получить разрешения на работу в Латвии.

Полупан покинул Россию в 2023 году из-за несогласия с политикой президента Владимира Путина и войной в Украине. Сдав экзамен на владение латышским, он был приглашен на работу в одну из крупнейших рижских больниц, однако получил отказ от Службы государственной безопасности Латвии.

Врач попал под действие нового закона, запрещающего гражданам России и Беларуси работать на объектах критической инфраструктуры, в список которых попали и больницы. Он направил запрос в СГБ, где рассказал о своей истории, но получил официальный ответ: чиновники не видят оснований делать для него исключение.

Согласно публикации, на основании нового закона остались без работы десятки сотрудников латвийских больниц, в большинстве своем местных жителей. Закон позволяет делать исключение для отдельных граждан, однако Полупану в этом было оказано.

"Настоящее Время" отмечает: в Латвии реанимолог уже спас по меньшей мере одну жизнь. В октябре 2023 года он пришел на помощь 75-летнему участнику митинга солидарности с Израилем Самуилу Кляцкину, у которого остановилось сердце – просто оказался рядом.

