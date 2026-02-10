ШАБАК снял с рейса Нетаниягу журналиста Ника Колехина

Ник Колехин (Никита Кулюхин), израильско-российский журналист-фрилансер, был снят с рейса в Вашингтон, куда он направлялся в составе сопровождающих главу правительства Биньямина Нетаниягу на встречу с президентом США Дональдом Трампом журналистов.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, Колехин заявил, что ранее он получил разрешение присоединиться к журналистскому пулу, однако буквально перед взлетом его сняли с рейса на глазах у всех журналистов, заявив о необходимости "проверить его связи".

"Я чувствовал себя униженным, – заявил Колехин. – Мне сказали "забирай свои чемоданы" и сняли с рейса". Колехин рассказал, что он репатриировался в Израиль в детстве, прошел срочную службу в боевых подразделениях и служил в резерве. Много лет он работает в качестве журналиста-фрилансера для СМИ разных стран. "Они не сказали, что я не подхожу, не показали никаких документов, просто отвели в сторону и дали понять, что я не полечу", – заявил журналист.

Ранее сегодня Ник Колехин опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook видеоселфи из аэропорта Бен-Гурион, где он показывает билет на самолет, которым летит и Биньямин Нетаниягу. В этом билете можно увидеть номер рейса, данные гейта и штрих-код для внутренней системы аэропорта, но места зачеркнуты черным маркером.

"Как выглядит билет на самолет с премьер-министром Израиля? – спрашивает Колехин на этом видео. – Вот так. Как вы видите, некоторые вещи тут зачеркнуты, но это по мерам безопасности. Если полетите с премьер-министром Израиля куда-то, знайте, вот так ваш билет будет выглядеть".

В Общей службе безопасности (ШАБАК) объяснили, что ШАБАК отвечает за охрану главы правительства, и в рамках обязанностей ведомства принимаются решения с целью минимизировать риск для премьер-министра и для связанной с главой правительства информации. "По понятным причинам, мы не можем комментировать основания конкретных решений".

Ник Колехин является журналистом-фрилансером, среди прочих, он работает с российским изданием "Известия". В журналистском расследовании "А-Аин а-Швиит" рассказывали, что Ник Колехин добивался публикации пророссийских материалов, содержащих путинские и кремлевские нарративы, в израильских изданиях Walla и Jerusalem Post. Публикации делались на платной основе, сказано в этом расследовании. Сам Колехин объяснил журналисту Эмилю Шлеймовичу из издания "Детали", что "русские журналисты хотели проверить возможность делать статьи, способные помочь достижению мира между Россией и Европой". Назвать этих журналистов он отказался, а информацию о платной основе публикаций опроверг.