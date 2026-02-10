Внимание, розыск: пропал 60-летний Бавкат Табаго из Реховота

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 60-летний Бавкат Табаго из Реховота, в последний раз его видели в Реховоте 18 января текущего года, и с тех пор от него не было вестей.

Сегодня семья разрешила опубликовать объявление об исчезновении. Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, черные волосы, черные глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Реховота по телефону 08-9371444.