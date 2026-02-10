Генсек "Хизбаллы" пообещал оплатить аренду жилья ливанцам, "дома которых были разрушены Израилем"
Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем объявил, что его организация оплатит арендную плату за три месяца всем гражданам, дома которых были разрушены или стал непригоден к проживанию в результате военных действий с Израилем.
По его словам, в "Хизбалле" убеждены, что помочь людям должно было государство, но поскольку оно не в состоянии этого сделать, то это сделают они.
Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем второй день подряд выступает с публичными речами. Днем ранее он принял участие в открытии медицинского центра в Дахии, пригороде Бейрута. Он отверг идею "навязанного мира" с Израилем, заявив, что предпочтительнее "умереть с достоинством, чем жить в унижении". Лидер "Хизбаллы" также предостерег, что любые уступки правительства Ливана поставят под угрозу независимость страны.