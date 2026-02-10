x
10 февраля 2026
10 февраля 2026
10 февраля 2026
10 февраля 2026
Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы" пообещал оплатить аренду жилья ливанцам, "дома которых были разрушены Израилем"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 10 февраля 2026 г., 16:59
Генсек "Хизбаллы" пообещал оплатить аренду жилья ливанцам, "дома которых были разрушены Израилем"
AP Photo/Bilal Hussein

Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем объявил, что его организация оплатит арендную плату за три месяца всем гражданам, дома которых были разрушены или стал непригоден к проживанию в результате военных действий с Израилем.

По его словам, в "Хизбалле" убеждены, что помочь людям должно было государство, но поскольку оно не в состоянии этого сделать, то это сделают они.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем второй день подряд выступает с публичными речами. Днем ранее он принял участие в открытии медицинского центра в Дахии, пригороде Бейрута. Он отверг идею "навязанного мира" с Израилем, заявив, что предпочтительнее "умереть с достоинством, чем жить в унижении". Лидер "Хизбаллы" также предостерег, что любые уступки правительства Ливана поставят под угрозу независимость страны.

Ближний Восток
