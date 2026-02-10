x
10 февраля 2026
Израиль

Ганц о визите Нетаниягу в США: "Пойди знай, о чем они там договорятся"

время публикации: 10 февраля 2026 г., 14:29
Ганц о визите Нетаниягу в США: "Пойди знай, о чем они там договорятся"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц прокомментировал визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон.

В интервью "Кан Бет", Ганц подверг критике тот факт, что встреча будет проходить без участия военных. "Поездка без профессиональных сил вызывает небольшие подозрения. Пойди знай, о чем они там договорятся", - заявил Ганц.

Глава "Кахоль Лаван" также подверг критике публикацию премьер-министром отрывков протоколов секретных совещаний. "Совершенно недопустимо публиковать секретные протоколы, но если это преступление уже совершается, необходимо публиковать протоколы полностью", - сказал Ганц.

Израиль
