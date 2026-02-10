На госэкзамене для врачей три человека задержаны за мошенничество

Полиция задержала трех человек, пытавшихся сдать государственный экзамен на медицинскую лицензию с помощью электронного оборудования, позволяющего получать подсказки в режиме реального времени. Полиция сообщила, что инцидент произошел 9 февраля в выставочном центре "Экспо" в Тель-Авиве, где минздрав проводил квалификационный экзамен.

На подозрительное поведение экзаменуемых обратили внимание сотрудники дисциплинарного отдела министерства здравоохранения, они вызвали полицию. Под одеждой у мужчин было обнаружено электронное оборудование.

31-летний житель Кафр-Каны, 30-летний житель Рахата и 29-летний житель Арабе были отстранены от экзамена и доставлены в отделение полиции. Они подозреваются в получении выгоды с помощью мошенничества при отягчающих обстоятельствах.