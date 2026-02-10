x
Израиль

ЦАХАЛ: в ответ на нарушение соглашения нанесены удары по боевикам ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 февраля 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 12:28
Ali Hassan/Flash90

ЦАХАЛ при содействии ШАБАКа в течение последних суток нанес удары по боевикам террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня.

Днем ранее террористы вышли из подземной инфраструктуры ХАМАСа в районе Рафиаха и открыли огонь по израильским военнослужащим. В ответ на это ЦАХАЛ уничтожил боевиков, которые готовили многочисленные теракты против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат действовать против любых попыток террористических организаций в секторе Газы реализовать террористические планы против сил ЦАХАЛа и государства Израиль.

