В центре страны обнаружено тело подполковника ЦАХАЛа
время публикации: 10 января 2026 г., 23:16 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 23:45
Подполковник ЦАХАЛа был обнаружен без признаков жизни у себя в квартире, расположенной в центре страны. Офицер находился на действительной службе. Военная полиция начала расследование.
Как сообщила армейская пресс-служба, после завершения следствия его выводы будут представлены военной прокуратуре.
Семья уведомлена о происшедшем. В заявлении пресс-службы подчеркивается, что ЦАХАЛ разделяет скорбь близких и продолжит сопровождать семью офицера.