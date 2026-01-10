x
10 января 2026
В центре страны обнаружено тело подполковника ЦАХАЛа

время публикации: 10 января 2026 г., 23:16 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 23:45
В центре страны обнаружено тело подполковника ЦАХАЛа
Пресс-служба полиции Израиля

Подполковник ЦАХАЛа был обнаружен без признаков жизни у себя в квартире, расположенной в центре страны. Офицер находился на действительной службе. Военная полиция начала расследование.

Как сообщила армейская пресс-служба, после завершения следствия его выводы будут представлены военной прокуратуре.

Семья уведомлена о происшедшем. В заявлении пресс-службы подчеркивается, что ЦАХАЛ разделяет скорбь близких и продолжит сопровождать семью офицера.

