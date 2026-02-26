x
26 февраля 2026
последняя новость: 08:15
26 февраля 2026
26 февраля 2026
последняя новость: 08:15
26 февраля 2026
Мир

Армия РФ ночью атаковала Киев, Харьков и Запорожье

Война в Украине
время публикации: 26 февраля 2026 г., 07:52 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 08:01
Армия РФ ночью атаковала Киев, Харьков и Запорожье
ГСЧС Украины

В ночь на 26 февраля армия РФ вновь нанесла ракетно-дроновый удар по городам Украины. Были атакованы Киев, Харьков и Запорожье. Причинен значительный ущерб, есть пострадавшие.

ГСЧС Украины сообщает, что в Киеве есть разрушения, возникли пожары. В Дарницком районе поврежден девятиэтажный жилой дом. В Печерском районе был пожар в двухэтажном жилом доме на территории частной усадьбы. В Голосеевском районе тушили возгорание гаражей.

В Харькове были зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском, Слободском и Салтовском районах города, а также в селе Рай-Оленевка Харьковского района. По предварительным данным, пострадали 14 человек, из них один ребенок. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

В Запорожье повреждены девятиэтажное жилое здание и еще один многоквартирный жилой дом, торговые центры, частный дом. Пока сообщается об одном пострадавшем.

Мир
