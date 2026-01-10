Нацслужба кибербезопасности Израиля прокомментировала волну угрожающих sms-сообщений

Национальная служба кибербезопасности прокомментировала волну угрожающих sms-сообщений, которые в последнее время приходят многим израильтянам.

В ведомстве подчеркнули, что это "не более чем попытка спровоцировать панику среди населения", речь идет о психологической атаке, источник которой пока официально не идентифицирован.

Специалисты подчеркнули: это не взлом (получение такого сообщения не означает, что ваш телефон или личный аккаунт были взломаны), а обычная спам-рассылка, направленная на максимально широкую аудиторию.

Рекомендуется игнорировать эти сообщения: (не вступайте в переписку и не переходите по ссылкам, если они есть, блокировать (заблокируйте номер, с которого пришло сообщение) и не пересылать скриншоты или текст сообщения знакомым, чтобы не помогать злоумышленникам сеять тревогу.

"Мы не поддаемся давлению, не делимся этими сообщениями и просто продолжаем привычную жизнь", – подчеркивает Национальная служба кибербезопасности.