26 февраля 2026
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 февраля 2026
26 февраля 2026
последняя новость: 09:48
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Стрельба в Рэйнэ, убит мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
время публикации: 26 февраля 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 09:23
Стрельба в Рэйнэ, мужчина в критическом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Утром 26 февраля в Рэйнэ, к северу от Ноф а-Галиля, в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина примерно 60 лет.

В критическом состоянии раненый был доставлен в Итальянскую больницу, где вскоре была констатирована его смерть.

Полиция проводит расследование.

По данным следствия, в мужчину стреляли, когда он открывал свой магазин. Погибший был отцом подозреваемого в убийстве.

С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 56 израильских арабов. В 2025 году в арабском секторе были совершены 255 убийств.

