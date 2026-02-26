Стрельба в Рэйнэ, убит мужчина

Утром 26 февраля в Рэйнэ, к северу от Ноф а-Галиля, в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина примерно 60 лет.

В критическом состоянии раненый был доставлен в Итальянскую больницу, где вскоре была констатирована его смерть.

Полиция проводит расследование.

По данным следствия, в мужчину стреляли, когда он открывал свой магазин. Погибший был отцом подозреваемого в убийстве.

С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 56 израильских арабов. В 2025 году в арабском секторе были совершены 255 убийств.