Стрельба в Рэйнэ, убит мужчина
время публикации: 26 февраля 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 09:23
Утром 26 февраля в Рэйнэ, к северу от Ноф а-Галиля, в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина примерно 60 лет.
В критическом состоянии раненый был доставлен в Итальянскую больницу, где вскоре была констатирована его смерть.
Полиция проводит расследование.
По данным следствия, в мужчину стреляли, когда он открывал свой магазин. Погибший был отцом подозреваемого в убийстве.
С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 56 израильских арабов. В 2025 году в арабском секторе были совершены 255 убийств.