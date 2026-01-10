x
10 января 2026
|
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 января 2026
|
10 января 2026
|
последняя новость: 13:38
10 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция задержала участников антиправительственной акции возле дома министра Киша

Правительство
Акции протеста
время публикации: 10 января 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 13:04
Полиция задержала участников антиправительственной акции возле дома министра Киша
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала семерых участников антиправительственной акции, проходившей возле дома министра образования Йоава Киша в Од а-Шароне.

Протестующие, размахивающие деньгами, протестовали против действий правительства в связи со скандалом "Катаргейт".

Как сообщает Walla, полицию вызвали после жалоб на шум и нарушение общественного порядка.

После того, как протестующие проигнорировали призывы разойтись, были арестованы семь активистов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

"Дело Катаргейт": Урих намерен возобновить работу в канцелярии Нетаниягу, полиция против
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 января 2026

Walla: лидеры протестного движения планируют "осаду Кнессета"