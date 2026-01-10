Полиция задержала участников антиправительственной акции возле дома министра Киша

Полиция задержала семерых участников антиправительственной акции, проходившей возле дома министра образования Йоава Киша в Од а-Шароне.

Протестующие, размахивающие деньгами, протестовали против действий правительства в связи со скандалом "Катаргейт".

Как сообщает Walla, полицию вызвали после жалоб на шум и нарушение общественного порядка.

После того, как протестующие проигнорировали призывы разойтись, были арестованы семь активистов.