Полиция задержала участников антиправительственной акции возле дома министра Киша
время публикации: 10 января 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 13:04
Полиция задержала семерых участников антиправительственной акции, проходившей возле дома министра образования Йоава Киша в Од а-Шароне.
Протестующие, размахивающие деньгами, протестовали против действий правительства в связи со скандалом "Катаргейт".
Как сообщает Walla, полицию вызвали после жалоб на шум и нарушение общественного порядка.
После того, как протестующие проигнорировали призывы разойтись, были арестованы семь активистов.