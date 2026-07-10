В Умм эль-Фахме тяжело ранен мужчина

Около 23:00 в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о раненом мужчине в Умм эль-Фахме.

Парамедики обнаружили молодого мужчину (примерно 20 лет) в сознании с проникающими ранениями. После оказания экстренной помощи раненый был доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование инцидента.