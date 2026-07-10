В Умм эль-Фахме тяжело ранен мужчина
время публикации: 10 июля 2026 г., 23:38 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 00:01
Около 23:00 в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о раненом мужчине в Умм эль-Фахме.
Парамедики обнаружили молодого мужчину (примерно 20 лет) в сознании с проникающими ранениями. После оказания экстренной помощи раненый был доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.
Полиция начала расследование инцидента.
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