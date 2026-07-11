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Спорт

Конец рекордной сухой серии. Травма Куртуа. Победа испанцев

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 11 июля 2026 г., 00:01 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 00:13
Победный гол Мерино
AP Photo/Mark J. Terrill
Травма Куртуа
AP Photo/Mark J. Terrill

В Лос-Анджелесе встречались сборные Испании и Бельгии. Испанцы победили 2:1.

Испанцы сразу завладели инициативой и пошли в атаку. В начале матча скорости были невысокими и бельгийцы неплохо справлялись.

Бельгийцы старались отвечать контратаками. Активностью выделялся Докю.

Давление испанцев сказалось и на 30-й минуте они окрыли счет. Ямаль сделал пас в центр штрафной. Ольмо ускользнул от двух защитников и нанес удар. Куртуа парировал. Фабиан Руис добил мяч в сетку 1:0.

На 40-й минуте Ямаль убежал от двух защитников. Мяч после его удара попал в сетку с внешней стороны.

В ответной атаке бельгийцы прервали сухую серию Симона, который не пропускал в матчах чемпионатов мира 649 минут. Кастань навесил. Де Кетеларе выпрыгнул выше защитника и нанес удар головой 1:1. Испанцы на этом чемпионате мира пропустили впервые.

На 55-й минуте де Брейне сыграл в стенку с Докю и сделал передачу. Де Кейпер бил метров с 15, но в ворота не попал.

На 66-й минуте травму получил Тибо Куртуа. На 71-й минуте место в воротах бельгийцев занял Сенне Ламменс.

Бельгийцы в основном обороняются. Испанцы давят, хотя долгое время до опасных моментов не доходило. Но на 88-й минуте испанцы вышли вперед. Кубарси пробил издали. Ламменс сыграл не лучшим образом. Микель Мерино метров с 3 добил мяч в сетку 2:1.

На 3-й минуте компенсированного времени Докю пробросил мяч мимо вратаря. Защитник испанцев сумел вынест мяч.

Спорт
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