Полуфинал Уимблдона. Янник Синнер победил Новака Джоковича

В финале Уимблдона встретятся Александр Зверев (Германия) и итальянец Янник Синнер.

Лидер рейтинга АТР победил легендарного серба Новака Джоковича 6:4, +:4, 6:4.

Матч продолжался 141 минуту.

В 2025 году Янник Синнер тоже победил Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона.