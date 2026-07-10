Полуфинал Уимблдона. Янник Синнер победил Новака Джоковича
время публикации: 10 июля 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 20:56
В финале Уимблдона встретятся Александр Зверев (Германия) и итальянец Янник Синнер.
Лидер рейтинга АТР победил легендарного серба Новака Джоковича 6:4, +:4, 6:4.
Матч продолжался 141 минуту.
В 2025 году Янник Синнер тоже победил Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона.
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