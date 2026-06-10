Объединенный список: арабские партии отказались от союза с РААМ

Арабские партии ведут переговоры об объединении без партии РААМ, сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, на данный момент планируется, что объединенный список будет состоять из партий ХАДАШ, ТААЛ и БАЛАД. Партия РААМ будет баллотироваться самостоятельно.

Все участники переговоров сообщают, что переговоры идут о возможности создания тройственного списка, и подписание соглашения состоится в ближайшие дни.

Как сообщает "Кан" со ссылкой на участников переговоров, лидеры РААМ постоянно добавляли условия и требования, что сделало невозможным достижение соглашения.

В политической системе полагают, что РААМ хочет сохранить за собой возможность присоединения к правительству после выборов, в то время как лидеры остальных арабских партий отвергают эту возможность на корню.