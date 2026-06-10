x
10 июня 2026
|
последняя новость: 10:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июня 2026
|
10 июня 2026
|
последняя новость: 10:57
10 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Объединенный список: арабские партии отказались от союза с РААМ

РААМ
ХАДАШ-ТААЛ
БАЛАД
Сами Абу Шхадэ
время публикации: 10 июня 2026 г., 10:17 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 10:28
Объединенный список: арабские партии отказались от союза с РААМ
Yonatan Sindel/Flash90

Арабские партии ведут переговоры об объединении без партии РААМ, сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, на данный момент планируется, что объединенный список будет состоять из партий ХАДАШ, ТААЛ и БАЛАД. Партия РААМ будет баллотироваться самостоятельно.

Все участники переговоров сообщают, что переговоры идут о возможности создания тройственного списка, и подписание соглашения состоится в ближайшие дни.

Как сообщает "Кан" со ссылкой на участников переговоров, лидеры РААМ постоянно добавляли условия и требования, что сделало невозможным достижение соглашения.

В политической системе полагают, что РААМ хочет сохранить за собой возможность присоединения к правительству после выборов, в то время как лидеры остальных арабских партий отвергают эту возможность на корню.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook