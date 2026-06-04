Продлен арест 44 подозреваемых в причастности к "погрому" у дома судьи Ноама Сольберга

Суд продлил содержание под стражей 44 из более чем 60 задержанных за участие в беспорядках возле дома судьи Ноама Сольберга в поселке Алон-Швут. Их подозревают в нанесении ущерба дому заместителя председателя БАГАЦа.

Срок содержания под стражей пятерых несовершеннолетних участников "погрома" продлен до пятницы, 5 июня, взрослые "харедим", пытавшиеся вломиться в дом судьи, останутся за решеткой, по меньшей мере, до середины следующей недели.

В ходе расследования беспорядков, организованных ультраортодоксами радикального движения "Пелег Иерушалми" в знак протеста против ареста учащихся йешив, уклоняющихся от службы в армии, было установлено: на месте в момент "погрома" был патрульный автомобиль полиции, но полицейские даже не попытались предотвратить вандализм. В полиции объяснили это "существенным численным превосходством протестующих".

Как сообщает новостная служба "Кан", в полиции опровергли утверждения о том, что семья Ноама Сольберга была оставлена без защиты. "Двое патрульных оказались перед двумястами участников беспорядков, которые двигались в их сторону. Они были вынуждены отступить до прибытия бойцов спецподразделения ЯСАМ, которые оказали им помощь", – заявили представители полиции в суде.

Полиция просила продлить арест подозреваемых на 12 дней. По версии следствия, они были обнаружены в автобусе, покинувшем место происшествия после беспорядков. В полиции утверждают, что имеются видеозаписи, связывающие задержанных с местом событий, а также другие материалы расследования, которые все еще находятся на стадии изучения.

Суд постановил освободить нескольких подозреваемых под шестидневный домашний арест. Водитель автобуса был освобожден без каких-либо ограничений после того, как суд пришел к выводу, что вероятность его причастности к беспорядкам "крайне мала или отсутствует вовсе". При этом судья подверг критике действия полиции, не проверившей версию водителя, утверждавшего, что он выполнял рейс по указанию диспетчера компании, в которой работает.

Напомним, накануне вечером десятки ультраортодоксов прорвались во двор дома Ноама Сольберга в поселке Алон-Швут и нанесли значительный материальный ущерб: разбили окно в доме, повредили семейный автомобиль, побили горшки с цветами. Супруга судьи, Мейра Сольберг, назвала произошедшее "погромом". Сам судья плохо себя почувствовал в связи с происходящим, и ему вызвали скорую.

Большинство арестов были произведены уже после завершения "погрома": участники беспорядков попытались покинуть место на автобусе, однако транспортное средство было остановлено крупными силами полиции, прибывшими на место происшествия.