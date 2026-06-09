В Бейт-Шемеше "харедим" требуют освободить из-под ареста участников погрома возле дома судьи БАГАЦа

В Бейт-Шемеше проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, которые требуют освободить из-под ареста всех задержанных по подозрению в участии в беспорядках возле дома судьи БАГАЦа Ноама Сольберга. (По информации новостной службы "Кан", "харедим" протестуют против ареста трех жителей города за вторжение в местное отделение полиции.)

Демонстранты создают препятствия для движения транспорта на въезде в город.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что полицейские готовятся к разгону демонстрантов для восстановления общественного порядка в городе.

В среду, 10 июня, полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока задержания 52 подозреваемых в беспорядках у дома Сольберга.

Вечером 3 июня десятки ультраортодоксов из радикального движения "Пелег Иерушальми" собрались в поселке Алон Швут, возле дома судьи БАГАЦа Ноама Сольберга. Они прорвались во двор, где нанесли значительный материальный ущерб: разбили окно в доме, повредили семейный автомобиль, побили горшки с цветами. Супруга судьи, Мейра Сольберг, назвала произошедшее "погромом". Радиостанция "Кан Бет" передает, что недалеко от дома был обнаружен флаг Израиля, на котором вместо Звезды Давида была нарисована свастика. Участники протеста на двух автобусах покинули поселок, но вскоре были задержаны полицией.