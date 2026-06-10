ЦАХАЛ опубликовал видео детонации боеприпасов "Хизбаллы" после удара по складу

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что за последние сутки израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Тира и на юге Ливана.

По данным армии, в ходе этих ударов были ликвидированы боевики террористической организации "Хизбалла".

В одном из случаев ЦАХАЛ атаковал склад вооружений "Хизбаллы". После удара были зафиксированы вторичные взрывы, что, как заявили в армии, свидетельствует о наличии на объекте оружия и боеприпасов.