ЦАХАЛ анонсировал удары по крупным деревням в районах Набатии и Сайды

Армия обороны Израиля опубликовала срочные предупреждения о необходимости эвакуации для жителей населенных пунктов Аль-Гассания и Хумин аль-Фаука в районе Набатии.

"В связи с нарушением террористической организацией "Хизбалла" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы. ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям, – сказано в этом сообщении. – В целях вашей безопасности необходимо немедленно покинуть свои дома и отойти от населенных пунктов не менее чем на 1000 метров в сторону открытой местности".

Вскоре было опубликовано еще одно сообщение, на этот раз адресованное жителям деревни Ансария в районе Сайды (Сидона). Этот населенный пункт находится к северу от реки Захрани, неподалеку от средиземноморского побережья.

"В целях обеспечения вашей безопасности вам следует немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани, - сказано в сообщении. - Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или военной инфраструктурой, подвергает свою жизнь опасности".