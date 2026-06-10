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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал руководителей финансовой сети ХАМАСа в секторе Газы

Ликвидация
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 10 июня 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 09:29
ЦАХАЛ ликвидировал руководителей финансовой сети ХАМАСа в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовали сообщение о совместной операции в секторе Газы. В соответствии с этим сообщением, в воскресенье ВВС нанесли удар на севере сектора Газы, в результате которого были ликвидированы Хадер Джамаси, руководивший системой денежных переводов ХАМАСа, и его заместитель Мухаммад Харазин.

Оба ликвидированных террориста были ключевыми участниками финансовой сети ХАМАСа в секторе Газы и отвечали за перевод средств военному крылу организации.

По данным израильских служб безопасности, с начала войны через созданную ими сеть, включавшую десятки обменных пунктов в секторе Газы, были переведены десятки миллионов долларов. Эти средства использовались, в том числе, для выплаты зарплат боевикам ХАМАСа и финансирования террористической деятельности.

Джамаси и Харазин пополнили список ликвидированных за последний год представителей финансового аппарата ХАМАСа, среди которых Фирас Машхарауи и Ихаб Кризем.

Израиль
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