Дети офицеров и преступников: в Кнессете проведут заседание в связи с убийством Иману Залки

В израильских СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение десятков подростков на Имана Биньямина Залку, 21-летнего начальника смены в пиццерии Pizza Hut в Петах-Тикве, который был жестоко убит в ночь после Дня независимости. Убийство Залки, сделавшего бесновавшимся в пиццерии подросткам замечание, шокировало страну.

На его похоронах, состоявшихся в минувшую пятницу, собрались тысячи людей, мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг был одним из тех, кто нес носилки с телом погибшего. Всего за несколько недель до гибели Иман Биньямин Залка, недавно демобилизовавшийся солдат и один из старших братьев многодетной семьи выходцев из Эфиопии, сфотографировался с мэром на частном мероприятии.

Полиция задержала нескольких подозреваемых в причастности к убийству Залки: сообщается, что родители некоторых из них – криминальные авторитеты, хорошо известные полиции. Walla сообщает, что один из подозреваемых является сыном высокопоставленного офицера служб безопасности. Полиция будет просить продлить срок содержания подозреваемых под стражей на десять дней.

Новостная служба 12 канала ИТВ опубликовала видеозапись нападения десятков подростков на Иману Биньямина Залку. Подростки, многие из которых, судя по их движениям, находились в состоянии алкогольного опьянения, подстерегли Залку после полуночи, когда тот завершил работу в пиццерии, закрыл ее и отправился домой.

На него напали на улице, окружив его толпой, подростки били Иману по очереди, пока тот пытался защищаться, остальные подростки наблюдали за избиением. На определенном этапе один из подростков отошел к своему приятелю, и тот дал ему нож. Иману Биньямина Залку ударили ножом в область паха, пробив бедренную артерию. Он потерял много крови и через два дня скончался в больнице.

После того, как Иману ударили ножом, нападавший передал нож соучастникам, и они скрылись с места преступления. В полиции отмечают, что подозреваемые вели себя как опытные преступники: они выключили свои мобильные телефоны и не появлялись у себя дома, в связи с чем их удалось арестовать лишь в субботу. Были задержаны также родители одного из подозреваемых – в полиции полагают, что они помогали ему скрыться от правосудия. Еще несколько подозреваемых в причастности к убийству разыскиваются. Суд запретил публикацию подробностей расследования и имен подозреваемых, все они несовершеннолетние.

Депутат Кнессета Кэти Шитрит, возглавляющая парламентскую комиссию по правам детей, на фоне расследования убийства Иману Биньямина Залки объявила о срочном заседании в связи с резким ростом подростковой преступности. Она подчеркивает, что без тесного сотрудничества всех задействованных структур невозможно положить конец росту преступности среди детей и подростков.