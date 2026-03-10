x
10 марта 2026
Израиль

Уничтожены командные пункты "Хизбаллы" в деревне, откуда обстреливали Израиль. Видео

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 10 марта 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 10:53
Уничтожены командные пункты "Хизбаллы" в деревне, откуда обстреливали Израиль. Видео
Ayal Margolin/Flash90

В ночь на вторник ЦАХАЛ нанес удар по командным пунктам и другим объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе деревни Ансар на юге Ливана, откуда велись ракетные запуски в сторону Израиля.

Через несколько часов после ракетных обстрелов пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке призвала к эвакуации жителей деревни, откуда были выпущены ракеты.

В сообщении Армии обороны Израиля подчеркивается: "Хизбалла" размещает террористическую инфраструктуру в гражданских районах, тем самым подвергая опасности жителей Ливана. Размещение пусковых установок и ведение огня из гражданских районов Ливана является заранее спланированным циничным использованием жителей Ливана для продвижения террористических целей "Хизбаллы".

Израиль
