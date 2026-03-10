x
Израиль

С начала операции "Рычание льва" бойцы МАГАВ задержали около 500 палестинских нелегалов

Полиция
Нелегалы
МАГАВ
время публикации: 10 марта 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 10:40
С начала операции "Рычание льва" бойцы МАГАВ задержали около 500 палестинских нелегалов
Пресс-служба полиции Израиля

С начала военной операции "Рычание льва" бойцы пограничной полиции МАГАВ действовали в различных районах с целью выявления и пресечения пребывания нелегалов. В рамках этой деятельности были обнаружены 498 нелегалов, а также 46 подозреваемых в их перевозке, укрывательстве и трудоустройстве.

Основная часть операций пришлась на Иерусалим и район вокруг Иерусалима, где были обнаружены 335 нелегалов. В Центральном округе были выявлены 72 нелегала, в Северном и Прибрежном округах – 65, в Южном округе – 26 нелегалов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
